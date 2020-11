LM Group (Lastminute) : les résultats sur 9 mois en net recul

LM Group, propriétaire de lastminute.com annonce un chiffre d'affaires à 115,2M€ sur les 9 premiers mois de l'année en retrait de 55,4% par rapport à 2019.



L'Ebitda chute de 86,9% par rapport à 2019 à 7,4M€. Le groupe accuse une perte nette de 30,1M€ contre un profit à 20,6M€ en 2019.



Il précise dans un communiqué que le programme de réduction des coûts a eu un impact positif sur les comptes et aura un effet total "d'environ 35 millions d'euros d'économies sur les coûts fixes jusqu'en décembre."



"Malgré les performances relativement bonnes enregistrées pendant la saison estivale, la situation reste floue et fluide, à partir de septembre nous avons souffert avec la montée de la deuxième vague et l'activité a montré des signes de ralentissement, ramenant les volumes à -65% versus 2019. En raison de nouvelles restrictions et de la baisse des confiance des voyageurs, la compagnie s'attend à ce que ce ralentissement se poursuive au cours de l'hiver saison" explique un communiqué de LM Group.