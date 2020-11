Lastminute : "En mars dernier nous sommes passés de vendeur de voyages à gestionnaire d'annulations"

Le deuxième confinement instauré depuis le 30 octobre 2020, a mis un nouveau coup d'arrêt à l'activité. Après un premier confinement où le chiffre d'affaires a chuté de 95% voire 98% par rapport à 2019, l'été a retrouvé quelques couleurs : "Nous étions en juillet et août entre -30% et -35% d'activité par rapport à 2019 tous produits confondus".



" Nous avions espoir que la reprise se poursuive, mais cela n'a pas été le cas et aujourd'hui nous sommes proches de la situation de mars " poursuit la country Manager France.



Elle se veut toutefois rassurante : "Le groupe Lastminute dispose de plusieurs entités juridiques et financières et nous avons ce qu'il faut pour passer cette crise. Par ailleurs si nous n'avons pas prévu de licencier, une partie des équipes est mise en chômage partiel" assure Ana Domenech.



pour l'année 2021, difficile de faire des prédictions : " L'incertitude est compliquée à gérer. Je pense à titre personnel que le confinement va être prolongé jusqu'aux vacances de la Noël et sans doute que nous allons alterner des périodes de confinement, déconfinement jusqu'au vaccin ".