Comment Lastminute.com veut devenir la 1ère agence de voyages en ligne française

Nous sommes ouverts à l’amélioration de la relation client. En Italie, nous avons eu un problème similaire et avons fait des modifications sur le site.En France, nous sommes directement amenés devant le tribunal, il n’y pas la possibilité de discuter. Nous avons fait des modifications, maisNous voulons devenir la première agence en ligne et dépasser Expedia.Nous investissons beaucoup dans les talents et la technologie pour défendre notre position. Le marché a évolué ces dernières années, les technologies font la différence. Je pense que d’ici trois ou quatre ans, le marché européen va se concentrer.TourMaG.com - Quid du tourisme responsable ?M.C.: C'est une question très importante. D’ici six mois, nous pourrons informer nos clients de l’impact environnemental de leur voyage.Nous travaillons sur un projet disruptif. D’ici trois ans, l’environnement sera une priorité.Nous sommes très heureux de lancer officiellement notre partenariat avec le London Eye. Voir l’une des attractions touristiques les plus populaires de la capitale britannique s’illuminer en rose représente un grand moment de fierté et nous sommes impatients de faire vivre cette expérience aux visiteurs du Royaume-Uni et du monde entier.Le London Eye est l’attraction principale de Londres, notre première destination et le Royaume-Uni est notre premier marché. C’est un mariage parfait entre deux marques emblématiques.Pour célébrer ce partenariat, lastminute.com offrira à ses clients qui réservent un séjour vol + hôtel pour Londres, des billets offerts pour embarquer à bord du London Eye.Les billets sont réservables via ce lien