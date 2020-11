La CFDT demande que le chômage partiel soit généralisé aux saisonniers

La CFDT a envoyé une lettre recommandée au ministre du Travail

La fermeture prolongée des stations de ski, mais aussi des restaurants et des hôtels a des conséquences en cascade. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à enchainer chaque année la saison d'été et d'hiver, sauf qu'en 2020 ce ne sera pas possible. La CFDT demande que le chômage partiel soit généralisé à tous les saisonniers et les contrats à durée limitée.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 30 Novembre 2020

