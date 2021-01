La CGT Tui France appelle à manifester "contre les licenciements"

La CGT Tui France ne baisse pas les bras et veut faire de son cas un exemple pour les autres salariés français.



Ainsi, le syndicat a lancé un appel national à manifester contre les licenciements samedi 23 janvier à 14h00. La manifestation débutera devant l'Assemblée Nationale, avant de se diriger devant le ministère du Travail pour finir devant le siège du Medef.



D'ores et déjà plusieurs dizaines de signataires ont répondu à l'appel, dont des élus et des syndicats d'Auchan, Cargill, Renault, Visual, Monoprix, etc.