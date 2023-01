La Cité de l’Histoire ouvre ses portes à la défense

« Un lieu est désormais dédié à l’Histoire, l’une des disciplines les plus riche qu’il nous est donné de toujours découvrir », se félicite François Nicolas. « Il s’installe dans le du socle de l’Arche de la Défense, prolongement de la voie royale puis impériale et républicaine de notre histoire. Avec Franck Ferrand, nous avons imaginé l’âme de ce lieu, ouvert à tous.



Une remontée spectaculaire dans notre histoire tourbillonnante, conçue et racontée par Franck Ferrand, lui-même !»



« Comment vous donner envie de mieux connaître l’histoire – la vôtre en particulier ? Quelle meilleure porte d’entrée vers cette matière ardue qu’une plongée immédiate dans le passé, à la recherche d’ambiances révolues, au contact d’acteurs d’autrefois ? », interroge Franck Ferrand. « Nous avons opté pour une triple immersion et créé une architecture à 360°, où faire vivre des images en haute définition ».