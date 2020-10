La Cité du Chocolat Valrhona s'anime pour les vacances de la Toussaint

Les visites et ateliers se font dans le respect des consignes sanitaires en vigueur afin de profiter de la meilleure expérience possible, en toute sérénité :

- une jauge d'accueil limitée ; un sens unique de circulation en visite et en boutique ;

- des masques et du gel hydroalcoolique mis à disposition tout au long du parcours;

- des dégustations encadrées par le personnel de la Cité en respectant les distanciations.



La réservation est obligatoire et se fait sur le site internet pour éviter les files d'attente et les regroupements. L'accueil se fait toutes les 30 minutes par petits groupes pour une durée totale de visite de 1h30 tous les jours.