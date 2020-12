La Compagnie lance 6 vols spéciaux Paris - New York pour les fêtes

Contrainte de suspendre ses vols entre Paris et New York le 19 mars 2020 suite aux restrictions de voyage entre l’Union Européenne et les États-Unis, La Compagnie attend avec impatience la levée de ces restrictions pour reprendre une activité régulière.



Pour autant elle a continué de vole grâce à son activité de vols à la demande.



Pour les fêtes, elle va proposer 6 vols spéciaux Paris - New York entre le 19 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, après avoir sondé ses clients sur leurs intentions de voyages.



Au tarif de 600€ l’aller simple et 1200€ l’aller-retour, " La Compagnie souhaite avant tout offrir à ses fidèles clients la possibilité de retrouver leurs proches pour les fêtes de fin d’année " indique t-elle dans un communiqué.