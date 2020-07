La Corse, des sentiers de transhumance aux fonds marins

Avec 1 000 km de côtes, les activités nautiques sont légion : planche à voile, kitesurf, stand up paddle, kayak de mer... La Corse, destination rêvée aussi pour les passionnés de voile qui ont ce « privilège » : accéder aux plus beaux rivages et découvrir des plages et criques sauvages et secrètes du littoral inaccessibles par les routes.



A savoir : la côte corse est réglementée et protégée. Plusieurs sites du littoral classés réserves naturelles appliquent des mesures de protection et de préservation de la faune et la flore. Pour le plaisancier, cela signifie une moindre liberté de mouiller ou de débarquer en annexe n’importe où. Sur la côte ouest, par exemple, la réserve de Scandola couvre près 900 hectares de terre et 1 000 hectares de domaine maritime .



Ce cadre strict permet à de nombreuses espèces de se développer loin de la présence de l’homme. Sangliers, reptiles, renards, chauves-souris, amphibiens cohabitent sur ce territoire quand, sous l’eau, près de deux cents espèces sont dénombrées.



Au sud, la réserve des Bouches de Bonifacio comprend les archipels des Lavezzi, les îles Cerbicale, celles des Bruzzi ou encore des Moines. Dans l’ensemble, la chasse terrestre et sous-marine est interdite et chaque zone a des particularités. Sur les îles Cerbicale, il est défendu de débarquer en saison. Sur les Lavezzi, assez fréquentées, le mouillage est globalement autorisé (sauf quelques limitations) mais le débarquement est limité aux îles Piana, Cavallo et Lavezzo.



Dans les zones autorisées, ils ont tout loisir de s’adonner à la pêche, à la plongée ou simplement au snorkeling. Le kayak transparent est une belle alternative au snorkeling.



A savoir : voiliers monocoques ou catamarans avec ou sans skipper sont en location au départ des principaux ports de l’île.