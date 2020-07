La Corse, destination Confiance

La Corse ce sont 6 réserves naturelles, 4 100 km² de forêt et de maquis, 40 lacs de montagne, 30 fleuves et rivière, 1 parc naturel régional couvrant plus d'un tiers du territoire, 1 site naturel inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 2 parcs marins et … 3 000 heures d’ensoleillement.



Territoire insulaire aux 350 000 habitants la Corse a sa culture, ses traditions bien ancrée et son histoire.



Les républiques de Pise et de Gênes ont rivalisé pour la posséder. La première lui a légué ses églises romanes. De la seconde qui régna près de cinq siècles elle a hérité de villages-citadelles, d’un patrimoine baroque et de ces tours de garde que l’on voit encore et là aux abords des rivages. A l’issue de plusieurs combats Gêne cédera ses droits sur la Corse. Le 8 mai 1769, à l’issue de la bataille de Ponte Nuovo, la Corse sera unie à la France.



Cette histoire on la retrouve à travers la Corse tout entière et plus intimement à Ajaccio, Bastia, Sartène et Bonifacio qui portent haut le label « Ville d’Art et d’Histoire ».