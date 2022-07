Appli mobile TourMaG



La Destination France : L’Hexagone au cœur du salon IFTM Top Resa

Présent sur le salon IFTM Top Resa depuis 2018, la zone Destination France sera de retour du 20 au 22 septembre 2022. Offices du tourisme régionaux, CDT, CRT, réceptifs, hébergements, groupistes seront présents pour faire rayonner la France, qui reste l’une des premières destinations touristiques mondiales, auprès des professionnels du tourisme.

Rédigé par IFTM Top Resa le Vendredi 22 Juillet 2022

La France à nouveau à l’honneur



Comme chaque année, le salon IFTM Top Resa est organisé en zones géographiques, et la Destination France sera à nouveau présente au cœur du salon.



De nombreux acteurs de l’industrie touristique tous marchés (Loisirs, Affaires, MICE et Groupe) ont déjà répondu à l’appel et exposeront du 20 au 22 septembre 2022. France DMC Alliance sera par exemple présent avec 18 de ses partenaires réceptifs.



Le retour des matinales « Partez en France » sous la Tour Eiffel Au cœur de la Destination France, avec comme point de rendez-vous central le Bistro des Calanques installé sous la réplique de la Tour Eiffel, l’équipe de Partez en France / Partez en Groupes, de TourMag, pilotée par Bruno Courtin, proposera plusieurs occasions quotidiennes aux acteurs du tourisme hexagonal d’échanger sur leurs pratiques, leurs attentes, leurs projets.

Un premier rendez-vous, 15 mn avant l’ouverture officielle du salon, permettra aux exposants de la zone Destination France de présenter leur actualité au cours de la Matinale Partez en France.



Les thématiques seront les suivantes :



● Hébergements insolites, hébergements durables, hébergements expérienciels … faut-il absolument sortir de l’offre classique et comment répondre aux attentes des groupes de loisirs ?

● Les parcs de loisirs, les parcs animaliers, les parcs d’attractions ont-ils fait leur révolution ? Le renouvellement de leurs offres est-il bien perçu ?

● Cabarets, théâtres, spectacles vivants, est-ce qu’on sait – peut - encore s’amuser comme avant ?



Un second rendez-vous quotidien à l’heure de l’apéritif, le Comptoir TourMaG, réunira des acteurs exposants ou non sur des thèmes transversaux qui traiteront de la valeur ajoutée du Produit France.



Au programme :



● Comment rendre attractif la distribution du « produit France » dans les réseaux d’agences de voyages ?

● Le « Contrat de Destination », l’arme efficace d’une programmation touristique rémunératrice ?

● Que reste-t-il à inventer pour générer du chiffre d’affaires pour le tourisme en France ?



Un programme Acheteurs Internationaux renforcé Pour faciliter la venue d’acheteurs internationaux sur le salon, IFTM Top Resa a mis en place un programme acheteurs dédié et renforcé : consultant pour le recrutement et la sélection des profils, rendez-vous d’affaires obligatoires et l’accueil sur deux nuitées et deux soirées, tout est mis en place pour une prise en charge complète de ces visiteurs venus des quatre coins de la planète.



La Destination France accueillera le Village des Autocaristes



Pour mettre en avant toute la diversité de son offre, la Destination France accueillera en son sein le village des Autocaristes.Autocaristes, agences de voyages, tour-opérateurs spécialistes du voyage de groupes en France et en Europe se retrouveront également sur le Village des Autocaristes qui fêtera sa 3e édition en 2022 et sera organisé en partenariat avec la FNTV (Fédération Nationale du Transport de Voyageurs).

Des conférences et formations dédiées à la France Les conférences Envies de France feront leur retour tout au long du salon, avec chaque jour du contenu dédié à l’Hexagone. France DMC Alliance proposera également une formation avec Tywine sur comment bien vendre la France.

L’équipe IFTM Top Resa se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 20 au 22 septembre 2022



