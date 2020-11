La Guyane est prête à accueillir les touristes

avec deux vols par semaine assurés par Air France et deux autres par Air Caraïbes

Alors que la métropole est "reconfinée" depuis plus de trois semaines,Le port du masque et le respect des gestes barrières sont toujours de mise, mais la population n'est plus soumise au confinement, le couvre-feu ne concerne que certaines zones de minuit à 5h du matin et, si les frontières avec les états voisins restent fermées, le trafic aérien avec la métropole a repris, "", explique Sonia Cippe, chef de pôle promotion Amériques, Caraïbes et Europe et responsable du bureau parisien pour le Comité du Tourisme de la Guyane (CTG). Au plus fort de la crise sanitaire dans la région, en juillet-août, seule Air France se posait encore à l'aéroport de Cayenne (Félix Eboué).