La Jamaïque est prête à accueillir les touristes à partir du 15 juin 2020

L'office de tourisme précise que dans les hôtels Jamaica Inn, Sandals Montego Bay, Deja Resort et Holiday Inn, par exemple, des protocoles garantissant la sécurité des travailleurs touristiques et des clients sont mis en œuvre.



Cela comprendra le respect des distances sociales, les gestes barrières et le port du masque. Le parc hôtelier local prépare sa réouverture à partir du 15 juin.