La Jamaïque et Michelin publient un premier Guide Vert

L’Office de Tourisme de la Jamaïque et Michelin publient le premier Guide Vert sur la destination



Cet ouvrage de 152 pages est disponible dans toutes les librairies et points de vente de France. La parution est organisée en 5 parties :



- Bienvenue en Jamaïque : des conseils, les incontournables et deux propositions d’itinéraires en 7 et 14 jours.

- Visiter la Jamaïque : ce chapitre se décline en plusieurs catégories divisées en fonction de la géographie de l’île. On y trouve les informations sur les différentes régions : Kingston et ses environs, Blue Mountains, Port Antonio et l’Est, Ocho Rios et le Nord, De Montego Bay à Negril, Treasure Beach et le Sud.

- Nos adresses : besoin d’un spot pour boire un verre, admirer un coucher de soleil ou faire du shopping, les lecteurs trouveront leur bonheur.

- La Jamaïque pratique : toutes les informations utiles pour préparer son voyage

- Pour en savoir plus et un plan détachable de l’île