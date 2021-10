La République Tchèque vous attend à l’IFTM Top Resa du 5 au 8 octobre 2021

La République Tchèque a même reçu le label WTTC Riche d’une histoire européenne mouvementée, la variété et la richesse du terroir tchèque a incité l’aristocratie étrangère et locale à construire de nombreux édifices à travers tout le pays, et ce dès les débuts du bas moyen-âge. Ce sont plus de 2000 châteaux et châteaux forts, ruines et palais, qui se répartissent sur l’ensemble du territoire actuel de Bohême et de Moravie !Peu le savent encore, mais il y a bien en pays tchèque, un art de vivre largement lié à la nature et au rôle très spécial que celle-ci joue dans leur vie et dans leur quotidien. Pour preuve, 1/3 de l’ensemble de ce petit territoire est composé de forêts et Prague, la capitale, occupe la 6ème place au classement des villes les plus vertes au monde !En juillet 2021, les forêts de hêtres des monts Jizerské hory (Jizerskohorské bučiny), qui comptent parmi les dernières forêts primaires de hêtres quasi intactes en Europe, ont par ailleurs été ajoutées sur la liste du Patrimoine naturel de l’Unesco.En plus de conditions naturelles idéales, les thermes en République tchèque bénéficient d’une tradition thermale multiséculaire qui s’est diversifiée et enrichie au fil du temps.Si le triangle thermal de Bohême de l’Ouest avec Karlovy Vary est bien connu du grand public, c’est en tout une quarantaine d’établissements qui accueillent chaque année des dizaines de milliers de patients tchèques et étrangers de plus en plus au fait de l’efficacité et de la pertinence de ce type de soins naturels. Trois villes thermales tchèques , Karlovy Vary (Carlsbad), Mariánské Lázně (Marienbad) et Františkovy Lázně (Franzenbad), ont d’ailleurs été inscrites récemment au patrimoine mondial de l’UNESCO.