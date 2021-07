La Réunion : Air Austral prend livraison du premier de ses trois A220-300

" La réception de ce nouvel avion est un moment très fort pour Air Austral, d’autant plus dans ce contexte de crise épidémique que nous subissons depuis plus d’un an. Je tiens ici à remercier et à féliciter les équipes et les partenaires qui ont permis cette acquisition structurante et stratégique pour Air Austral et son avenir.



C’est pour la compagnie un investissement fondamental et responsable. L’Airbus A220-300 nous ouvre de nouveaux horizons. C’est l’appareil qu’il nous fallait pour confirmer notre position d’avant-garde dans l’océan Indien, tout en maintenant des perspectives de rentabilité durable. " a déclaré Marie-Joseph Malé, Président Directeur Général d'Air Austral.