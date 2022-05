La Thaïlande assouplit ses conditions d'entrée dès le 1er juin 2022

Le pays est totalement ouvert, revenez en Thaïlande !

Et c’est par un cri du cœur : «» que Titiporn Manenate a conclu son allocution envers les professionnels français du tourisme.Il faut dire que la conjoncture évolue très favorablement.Depuis le 1er mai 2022,Fini le « Test and Go », finis les tests PCR avant le départ et à l’arrivée.Et à compter du 1er juin 2022, les ressortissants étrangers seront toujours tenus de demander un laissez-passer pour la Thaïlande mais n'auront qu'àLe système émettra alors automatiquementqui, une fois contrôlé à l’arrivée,A noter également que le Centre of COVID-19 Situation Administration (CCSA) a approuvé un nouvel assouplissement des contrôles COVID-19 à l’échelle nationale, avec trois zones codifiées par couleur :Les lieux de divertissement nocturne, tels que les pubs, les bars et les salons de karaoké dans les zones vertes et bleues, seront autorisés à reprendre leurs activités, y compris la vente et la consommation de boissons alcoolisées sur place jusqu’à minuit.