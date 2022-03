Appli mobile TourMaG



La Tunisie reprend des couleurs

Suite à l’assouplissement de ses conditions d’entrée sur le territoire, la Tunisie est en bonne voie pour reprendre sa place de destination leader dans la production de Mondial Tourisme.

Rédigé par Laure Chevrinais, Mondial Tourisme le Lundi 14 Mars 2022







Après avoir connu quelques ralentissements ces derniers mois, la Tunisie reprend des couleurs et voit ses ventes en nette augmentation chez le voyagiste spécialiste de la destination.



Les réservations déjà engrangées sont en passe de se rapprocher des chiffres de l’année 2019, de quoi aborder la saison estivale avec beaucoup d’optimisme.



4 Mondi Club répartis dans les principales zones touristiques : A 500 mètres du centre de Yasmine Hammamet, le Vincci Marillia 4* doté de 352 chambres au cœur de jardins arborés propose 2 piscines extérieures, une piscine couverte ainsi qu’un centre de spa et une magnifique plage de sable.



Dans la station balnéaire de Monastir, le One Resort Jockey 4*, directement situé en bord de plage, offre un aquapark équipé de 9 toboggans, 3 piscines extérieures et 3 mini-clubs avec des activités adaptés aux âges des enfants (One Kid’s Aventure pour les 3/7 ans, One Maxi pour les 8/12 et One Adolescents pour les 13/17 ans).



Tout proche de l’ancien village de pêcheurs Mahdia, réputé aujourd’hui pour avoir les plus belles plages de sable fin du pays, se trouve le Thalassa Mahdia Aquapark 4* idéalement situé sur une magnifique plage et proposant une piscine extérieure, un aquapark ainsi qu’un centre de thalassothérapie de 2000 m².





Enfin le Seabel Aladin 3*sup à Djerba, construit dans un style inspiré de l’architecture locale et au milieu d’un magnifique parc fleuri de 6 hectares, offre une piscine aux multiples bassins et 318 chambres réparties entre un bâtiment principal de 2 étages et des bungalows regroupés en 7 menzels traditionnels.



Une offre hôtelière large et variée : Avec un catalogue d’hôtels allant du 3* au 5*, et des infrastructures situées dans toutes les stations balnéaires réputées du pays (Mahdia, Port El Kantaoui, Monastir, Sousse, Hammamet, Djerba, Zarzis), Mondial Tourisme propose à ses clients un vaste choix de produits en formule all inclusive ainsi que des hôtels proposant des aquaparks ou de magnifiques centres de spa et thalassothérapie à l’instar du Royal Thalassa Monastir 5* et son splendide centre de 16.000 m² proposant 3 enseignes françaises spécialistes.



Circuits dans le sud tunisien. Pour les amateurs de découvertes et d’authenticité, Mondial Tourisme continue la programmation de ses 2 circuits en pension complète dans le sud du pays :



« Splendeurs du sud » avec comme points forts la visite des lieux de tournage de Star Wars, la traversée du Chott El Jerid ou encore l’oasis de Tozeur et sa palmeraie.



« Aventures en 4x4 » avec la découverte des oasis de montagne et une nuit en bivouac à Ksar Gilhane.



Un stock aérien important : Avec des vols au départ de nombreuses villes (Paris, Lille, Strasbourg, Nantes, Toulouse, Lyon, Marseille, Nice, Bruxelles), des départs toute la semaine et un stock important de sièges mis en ligne, Mondial Tourisme propose des séjours dès 3 nuits et la possibilité de choisir le nombre de nuits total donnant ainsi une entière flexibilité à vos clients.



Rappel des conditions d’entrée à ce jour pour les personnes ayant achevé leur schéma vaccinal :



● Les voyageurs de moins de 18 ans sont exemptés de test ou de vaccination à l’arrivée en Tunisie mais s’ils ne sont pas vaccinés, les mineurs entre 12 et 18 ans devront présenter au retour en France le résultat d’un test PCR négatif de moins de 72h ou d’un test antigénique de moins de 48h.



● Aucun test n’est demandé pour le retour en France pour les voyageurs ayant complété leur schéma vaccinal.



● Les personnes non vaccinées doivent toujours fournir un motif impérieux pour se rendre en Tunisie.



● Les informations pouvant avoir évolué au moment de la lecture de cet article, nous vous invitons à les consulter sur le site du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères

► En savoir plus



