La case de l’Oncle Dom : des trains aux vacances prochaines... ce serait trop demander ?

Et, comme elle en a pris l’habitude maintenant, elle dit « Oui » à un nouvel avenir professionnel.



Aura-t-elle dit « Oui », elle qui aura baptisé « Oui » toutes les marques de la SNCF de gaieté de cœur ?



C’est un sujet sur lequel je ne me prononcerai pas. Mais, peut-être que l’arrivée du nouveau patron, Jean-Pierre Farandou ne lui aura pas été très favorable…



Qui sait ? A moins que cette grève n’ait eu raison de son dynamisme et qu’elle en a peut-être eu assez de dire, encore et toujours « Oui » ?



Bon, toujours est-il que, du côté des trains, ce n’est toujours pas la joie, malgré la diminution quotidienne des grêveurs conducteurs de locomotives…



Et se pointe à l’horizon, la grave et angoissante question pour bon nombre d’agences de voyages : aurons-nous des trains pour les vacances de février qui s’annoncent à grandes enjambées ?



Ce qui me fait d’ailleurs penser que, du côté des distributeurs, quelles mesures a (ou devrait) prendre la SNCF vis-à-vis de ses clients agents de voyages, lesquels ont quand même bien dû galérer ces dernières semaines ?