La consommation touristique en France devrait baisser de -30% en 2020

Les prévisions de voyages en France sont faibles pour les voyageurs italiens et espagnols bien que ces marchés soient structurellement attirés par la France. La Grande-Bretagne et la Suisse restent stables, et la Belgique tout comme l’Allemagne commencent à fléchir

Sur les marchés extra-européens, on note une forte velléité des voyageurs chinois à revenir en France

les intentions de départ des clientèles françaises et européennes sont susceptibles de bénéficier à de nombreux territoires, dans la continuité des dynamiques territoriales constatées cet été et à l’automne avec notamment de bonnes performances pour les destinations littorales (Manche et Atlantique) et campagne

En pleine crise liée à la pandémie de Covid-19, Atout France a renforcé cette annéeLe GIE vient ainsi de dévoiler les résultats de plusieurs enquêtes effectuées ou publiées au mois de novembre 2020.A commencer par le baromètre mensuel Atout France / Office de tourisme et des Congrès de Paris, qui révèle quepar rapport au mois précédent., précise Atout France dans un communiqué.".C'est donc: une grande majorité des Français (2/3 des interrogés) envisageant de voyager dans les six prochains mois, privilégiant toujours la France.Autre observation : "".