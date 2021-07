La garantie et l'affaire Schneider : Atout France, responsable mais pas coupable ?

qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la réalité de cette habilitation

qu’à cette date, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chargée de veiller à la protection des clients des établissements financiers et disposant pour ce faire de larges pouvoirs de contrôle, d’autorisation, de police et de sanction sur les établissements financiers et de moyens d’investigations et d’enquêtes importants, n’avait émis aucun avertissement sur le groupe britannique Schneider Brothers et ses différentes entités, au nombre desquelles figurait SB Securities Ltd

très rapidement après avoir été informé que le groupe Schneider ne satisfaisait pas aux conditions requises pour délivrer régulièrement en France des garanties financières

ne dispose d’aucun moyen d’intervention directe dans le fonctionnement et les décisions de la commission

composée de sept membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans et chargée, au nom du GIE Atout France mais en toute indépendance, d’instruire les demandes d’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours et de les enregistrer, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation

dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard, d’une part, à l’étendue de son pouvoir de tutelle et à l’indépendance de la commission et, d’autre part, à sa réaction rapide dès que l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution l’a informé que le groupe Schneider n’était plus habilité à donner une garantie financière, son action ne révèle pas une carence constitutive d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’État