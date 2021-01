La visio des EDV Île de France sur les aides de l’État est disponible en replay !

Alors que l'actu se tend de plus en plus autour d'un reconfinement et des déclarations de ministres interdisant (presque) le voyage, le gouvernement s'est lancé dans une opération sauvetage de l'économie.



Sauf que les dispositifs sont nombreux et les textes mettent parfois un certain temps à être publiés.



Pour y voir plus clair, mais surtout apporter des réponses précises à ses adhérents, les Entreprises du Voyage Île-de-France présidées par Lionel Rabiet ont organisé une visioconférence.



Mercredi 27 janvier 2021, les agents de voyages ou patrons étaient invités à poser toutes les questions possibles à Valérie Boned (EDV) et Me Marie-Laure Tarragano (Cabinet Tarragano-Avocats).