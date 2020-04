Lancement de l’Annuaire #Partez en France : un bon “Millésime” Privé... et d'autres à venir !

recenser les réceptifs et prestataires du tourisme français

Parallèlement au lancement de la “verticale” #PartezenFrance, TourMaG.com a lancé un Annuaire destiné à recenser les réceptifs et prestataires du tourisme français. Objectif : mieux faire connaître et vendre ces ressources auprès des réseaux de distribution et des voyagistes.

Agence réceptive spécialiste de la région Nouvelle-Aquitaine, créée par Frédéric Nau en 2017, elle conçoit des séjours et journées « expériences » personnalisés, dans la région bordelaise et en Nouvelle-Aquitaine.



Son objectif : partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses vins, ses spiritueux et ses espaces naturels préservés.



CONTACT #PartezEnFrance Institutionnels, Collectivités locales et territoriales, Syndicats, Producteurs, Distributeurs, Transporteurs, Réceptifs, Prestataires, vous êtes les bienvenus dans l'Annuaire #PartezEnFrance by TourMaG.com.



Nous avons besoin de tous et de toutes les compétences pour retisser et reconnecter les professionnels du tourisme.



Pour nous rejoindre contactez :



Fabien Da Luz

Directeur général TourMaG

fabien@tourmag.com

+33 4 91 58 61 97

+33 6 43 65 15 92 Directeur général TourMaG

