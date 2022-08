Laos : dans le refuge des éléphants, à l'Elephant Conservation Center

Car comme partout, l’argent est le nerf de la guerre.



Les séjours touristiques représentent ainsi 92% des recettes du centre. Elles servent à financer en particulier les charges salariales (65 employés), l’entretien des équipements et les soins aux éléphants.



Comme touriste, il est donc possible de séjourner à l’Elephant Conservation Center. Grâce à quatre formules : un séjour découverte de 2 jours/1 nuit ; un séjour exploration de 3 jours/2 nuits ; un séjour immersion de 4 jours/3 nuits ; une formule 7 jours en éco-volontariat.



L’hébergement s’effectue en bungalows. Sont inclus : le transport en minivan depuis Luang Prabang et l’arrivée au site en bateau (le centre est au bord d’un lac) ; les repas ; une randonnée en forêt ; la visite de la nurserie et de l’hôpital ; le bain des éléphants ; la rencontre avec les animaux et leurs cornacs ; l’entrainement aux soins et des contacts approfondis avec les pachydermes (pour les séjours 3 jours/ 2 nuits).



Ce séjour est proposé à partir de 220 US$ par personne. Ceux qui optent pour l’éco-volontariat participent aux différents projets en cours.