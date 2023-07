Laponie suédoise : Quartier Libre voit double

La Laponie suédoise, une culture spécifique

Moins célèbre que sa voisine finlandaise, la Laponie suédoise n’en reste pas moins superbe et passionnante. Pays des– surprenantes villes-église – et desdégustés autour du feu, elle est aussi l’un des berceaux du peuple Sami, dont elle compte encore quelque 20 000 représentants. Leur culture pluriséculaire, centrée autour de l’élevage des rennes, est un exemple remarquable de symbiose avec la nature.La Suède, c’est aussi une histoire traversée par les épopées vikings et d’étonnantes figures telles que Gustave Vasa, le Roi Christine ou Jean-Baptiste Bernadotte. Aujourd’hui, elle est une nation inspirante, souvent citée en exemple pour sa politique sociale et sa qualité de vie. Elle fait d’ailleurs partie, depuis plusieurs années, du top 10 des pays les plus heureux au monde.Les Suédois eux-mêmes prisent particulièrement la Laponie pour son art de vivre, ses lacs, ses forêts et le profond calme dans lequel elle vous plonge en toute saison. Au plus fort de la nuit polaire, cette région discrète mais affirmée sait demeurer chaleureuse. Quand venez-vous la découvrir ?Quartier Libre vous propose en effet deux voyages pour explorer cette terre du nord :. Tous deux se déroulent sur 8 jours et 7 nuits en pension complète et offrent un programme d’activité riche et varié : safaris en motoneige et en chiens de traîneau, randonnée en raquettes, découverte de la ville-église de Gammelstad, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, rencontre avec le Père Noël, visite d’une ferme de rennes… Au départ de Paris – mais aussi de province sur certaines dates –, un vol direct vous emmènera jusqu’à Luleå, ville de 75 000 habitants au bord de la mer Baltique.Si vous avez choisi, vous vous rendrez à l’hôtel Scandic 4* de Luleå, comprenant sauna, piscine et salle de sports. Au milieu de la nature pour vos activités en journée, vous pourrez sur votre temps libre profiter de la proximité de la ville : stade de hockey, luge nordique sur la mer Baltique, bars, bowling… Le plus de ce programme ? Une initiation à la pêche sous glace et la vie polaire.Si vous avez opté pour Séjour au cœur de la Laponie suédoise, vous gagnerez depuis l’aéroport de Luleå l’hôtel Pite Hasvbad à Piteå (environ 50 km de distance). Ce bel établissement comprend une piscine couverte avec toboggans , une patinoire et un SPA. Toutes vos activités seront effectuées sur place et des animations pourront être proposées le soir à l’hôtel. Le plus de ce programme ? Une initiation au ski nordique.Ce catalogue est disponible dès aujourd’hui en version digitale. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend ici L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro , L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).