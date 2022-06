Laurence Jégouzo : " le tourisme représente 6 % (contre 8,9 % avant la pandémie) du PIB de la France..."

Pour l’heure la commission européenne examine les questionnaires auxquelles les professionnels et les institutionnels du secteur ont répondu pour savoir sur quel point des modifications seraient nécessaires.



TourMaG.com - La question de la garantie a fortement impacté l’industrie du tourisme européen. Les lignes peuvent-elles bouger de ce côté-là ?



Laurence Jegouzo : « La Pandémie et la liquidation judiciaire de Thomas Cook ont fragilisé de nombreuses entreprises du secteur touristique. On connait depuis longtemps la lourdeur du système de la garantie financière pour les professionnels et notamment les nouveaux arrivants dans ce secteur mais aussi la garantie exceptionnelle qu’elle constitue pour les clients.



Il ne serait donc pas forcément possible de la supprimer ni souhaitable en revanche un fonds de garantie européen pourrait venir consolider le système applicable dans chaque Etat melbre.



TourMaG.com - Le droit prend une importance croissante dans notre secteur. Vous avez décidé de mettre en place un partenariat avec TourMaG.com. Quelles en seront les grandes lignes ?



Laurence Jegouzo : « Nous sommes très heureux de ce partenariat entre les étudiants du Master 2 en droit du tourisme de l’Université Paris I, Panthéon Sorbonne et votre magazine qui est très lu.



C’est pour eux le moyen d’entrer en contact plus facilement avec le monde professionnel, d’apprendre à écrire des articles, à organiser des conférences débat, et aussi à trouver des stages grâce à vos nombreux lecteurs.



Je ne vous cache pas qu’ils étaient vraiment heureux de ce partenariat et que nous espérons ainsi diffuser plus facilement l’information..."