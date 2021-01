Laurent Abitbol (Havas, Selectour) : "Nous proposons le report et sinon le remboursement"

"Beaucoup de clients n'ont plus le droit de partir. Nos fournisseurs vont annuler ces voyages. Nous allons d'abord reporter ces voyages et si les clients ne veulent pas reporter nous rembourserons les voyages chez Selectour, Havas Voyages et Cediv. " a déclaré Laurent Abitbol/



"Nous préférons que les clients reportent mais nous rembourserons ce qu'on nous rembourse. Nous travaillons avec des compagnies aériennes comme Air France ou Corsair qui sont exemplaires."



"La baisse du chiffre d'affaires est de 90%, l'Etat nous paie beaucoup de chose mais nous avons besoin des frais fixes je pense qu'on va y arriver." a t-il lancé.



Selectour, Havas Voyages et le CEDIV ce sont 1985 locaux commerciaux a-t-il rappelé. i["C'est notre plus gros coût aujourd'hui. Mais il faut aussi qu'ils ouvrent les frontières, nous n'avons plus rien à vendre"



Laurent Abitbol regrette la fermeture des DOM-TOM où de nombreux clients ont réservé : "Nous aurions pu être averti avant nous sommes devant le fait accompli".



"Dans notre secteur nous sommes 4500 dans le GIE ASHA nous sommes 5000 il y a des départs naturels. Je ne fais pas de plans sociaux."