Laurent Abitbol : "La reprise de TUI pour la semaine prochaine ? Balivernes !"

TourMaG.com - Laurent Abitbol, on vient d’apprendre que la marque Jet tours suscitait l’envie de nombreux « investisseurs », dont Hervé Vighier, créateur de Marmara et qui offre une somme pour le moins conséquente… 850.000€ !



Laurent Abitbol : Monsieur Vighier a tout à fait le droit d’acheter une marque. Nous aussi et ce sont des sommes importantes et nous allons très certainement sur-enchérir.



Mais, si nous ne l’emportons pas, ce ne sera pas une grosse déception. Je la voulais, pour notre GIE (havas/Selectour, ndlr) , un prix raisonnable. Si nous ne l’avons pas, ce ne sera pas dramatique, mais nous allons quand même bonifier notre offre.



Nous allons réagir.



TourMaG.com - Mais vous vous sentez capable de suivre une telle offre ?



L.A. : Mais oui. Vous savez, nous aussi avons mis des chèques dans l’enveloppe et nous ne sommes pas très loin de cette somme-là.



Certes, c’était une surprise, mais je vous le dis, nous allons réagir. Mais, de toutes façons, ce n’est pas très grave. Ce n’est pas pour nous quelque chose d’indispensable, mais cela aurait été sympa de l’avoir. Rien n’est perdu pour l’instant, loin de là !



TourMaG.com - Tant que nous parlons de Thomas Cook et notamment la reprise des agences, il semble que les administrateurs judiciaires n’aient pas « joué le jeu » vis-à-vis des conditions de reprises au niveau des salaires ?



L.A. : Nous, c’est très clair, pour le groupe des « 6 » qui avons racheté une partie des agences Thomas Cook. Nous avons remporté l’affaire sur la base d’un texte précis et le jugement a été rendu en notre faveur. Cela étant, les administrateurs n’ont pas été très clairs.



Quoi qu’il en soit, un jugement sera rendu le 20 mars 2020 et, de toutes les manières, les salariés toucheront leur argent. Intégralement. Après ce sera entre nous et les administrateurs. Que les salariés soient totalement rassurés, il n’y aura aucun problème pour eux.



TourMaG.com - Et les anciens franchisés de Thomas Cook ?



L.A : Nous avons la chance d’avoir plus de 117 franchisés Thomas Cook qui ont rejoint le Groupe Havas. C’est une très bonne nouvelle pour le GIE qui prend des forces et va gagner près de 300M€ sur cette affaire. Normalement, avec ces nouveaux venus, le GIE devrait atteindre environ un VA de 1,6 milliards d’euros !