Laurent Abitbol (Selectour, Havas) : "Nous travaillons pour prolonger les aides jusqu'en décembre 2021"

TourMaG.com - Comment voyez-vous évoluer la profession ?



Laurent Abitbol : Il faut croire en notre profession. Tout le monde aime voyager, la reprise arrivera !



Pour continuer il faudra se moderniser et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le GIE ASHA. Nous devrons former nos personnels et surtout être optimistes.



Car l'optimisme, c'est l'espoir et l'espoir, c'est la réussite. Même si c'est dur d'être optimiste actuellement.



TourMaG.com - Que demandez-vous au gouvernement pour tenir jusqu'à la reprise ?



Laurent Abitbol : Vous savez j'ai une responsabilité assez énorme avec 1 800 salariés dans mon groupe et 3 000 chez Selectour.



L'important est de préserver au maximum tous ces emplois. Nous demandons au gouvernement du temps. Du temps jusqu'à la véritable reprise de notre activité.



Nous ne sommes pas responsables du Covid-19, ni des raisons impérieuses, ni de l'ouverture ou de la fermeture des pays. Nous demandons du temps. Quand un restaurant ferme, il a zéro frais.



Nous, nous ne pouvons pas fermer ! Alors donnez-nous du temps pour arriver jusqu'à cette reprise.



Je mettrai tout en œuvre pour obtenir ce que nous demandons et je suis très confiant dans le résultat de nos discussions avec les pouvoirs publics.