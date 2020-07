Le CEDIV lance une pétition pour "protéger l’Ordonnance"

toutes les agences et les TO, qu’ils soient « petits », majeurs, indépendants, en réseaux, à signer et faire circuler cette pétition y compris auprès de leurs clients bienveillants

"non, les 30 000 professionnels du secteur ne sont ni des voleurs ni « d’immondes » profiteurs mais des femmes et des hommes qui se battent depuis de longues semaines pour la satisfaction de leurs clients et la sauvegarde de leurs entreprises et leurs salariés."

"Le CEDIV TRAVEL ne veut pas entrer en guerre avec les associations de consommateurs mais met toute son énergie pour fédérer la profession et les clients afin de sortir ensemble de cette période, en maintenant les solutions mises en place par l’Ordonnance 2020-315."

Cediv Travel sous l’impulsion d'Adriana Minchella sa présidente lance sur la plateforme change.org une pétition demandant au Gouvernement de protéger l’Ordonnance et ses effets salvateurs pour la profession.Le réseau appelle "".L’objectif ajoute le CEDIV dans un communiqué est de montrer quePour signer la pétition, c’est ici →