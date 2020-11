Le CRT Côte d'Azur dévoile sa stratégie de relance pour 2021

Pour parvenir à ces objectifs, la destination Côte d’Azur fixe sept positionnements différenciant prioritaires, ciblés en raison de leur capacité de résilience à la crise et d’attractivité à court et moyen terme sur des marchés touristiques nationaux et de proximité :



- le sport et les activités de plein air, dont le vélo

- le nautisme, nouveau segment à mettre en exergue pour la destination

- la culture dont la thématique jardins sera à l’honneur en 2021, sans oublier la gastronomie

- le haut de gamme, offre sécurisante drainant une clientèle à fort pouvoir d’achat

- le tourisme d’affaires, une vraie stratégie offensive de repositionnement de la destination

- la consommation de loisirs, à promouvoir notamment par les touristes et les habitants

- le tourisme écoresponsable (tendances green et slow-tourisme, montagne et écotourisme).



Ce plan d’actions repose également sur la poursuite des stratégies socles (Stratégie de marque Côte d’Azur France, Actions de commercialisation parmi lesquelles le Pass Côte d’Azur France et la Marketplace et l’Observatoire du Tourisme) combinée à une nouvelle stratégie de promotion pensée selon 3 scénarios, à déployer en fonction de la situation sanitaire et de l’ouverture des marchés.



Le premier de ces 3 scénarios comprend une stratégie de base autour du marché France, essentiellement combinée à des actions digitales vers l’international (webinaires, workshops dématérialisés, etc.).



Le second scénario comprend des actions orientées vers les marchés européens de proximité dont principalement l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la Scandinavie, la Belgique et la Suisse.



Enfin, le troisième implique des actions supplémentaires vers les marchés « Grande Russie » et long-courriers ciblés en cas de réouverture plus large des frontières.