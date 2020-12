Le Club des Hôteliers de Guyane Accueil & disponibilité

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Le Club des Hôteliers est un groupement de professionnels de 22 membres à ce jour. Il a pour vocation de rassembler les professionnels de l’hôtellerie de Guyane afin de renforcer leur représentation et leurs actions au service du développement de leur secteur d’activités. Il représente 89 % des établissements de la destination.

Rédigé par l’annuaire Partez en Outre-mer le Lundi 14 Décembre 2020

Dénomination :

Association Loi de 1901



Date de création :

7 juin 2016



Immatriculation :

Déclaré en Préfecture de Guyane sous le numéro W9C1003856



Notre groupement a d’abord pour missions :



- d’accompagner les établissements qu’il représente,

- de professionnaliser les ressources et d’œuvrer localement à la levée des freins au développement du secteur

- de développer la professionnalisation et la mutualisation de l’emploi

- de capter de nouveaux marchés de clientèles (caraïbes, Suriname, Brésil)



Il assure la représentation de la profession au sein des Collectivités et des organisations institutionnelles de Guyane, renforce la promotion et le développement de l’hôtellerie sur le territoire.





Répartis sur la majeure partie du littoral, les 22 établissements* des membres du Club des Hôteliers partagent les valeurs communes d’accueil chaleureux à la guyanaise, et sont réactifs pour apporter des réponses précises à vos besoins. François DU BOULAY Président du Club des Hôteliers, est un acteur reconnu du milieu de l’hôtellerie ayant évolué à la direction de grands établissements parisiens et de la caraïbe du groupe ACCOR ; son sens du détail n’échappe à personne. Il a à cœur d’initier des actions pour la conquête de nouveaux marchés.



* Cayenne, 8 hôtels et résidence hôtelière – Kourou, 6 hôtels - Saint-Laurent du Maroni/Mana , 5 hôtels - Sinnamary, 2 hôtels et Rémire - Montjoly, 1 hôtel

soit 1 142 chambres .





En couple

En famille

Groupes

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Sur-mesure



Les membres du Club des Hôteliers proposent une belle offre d’excursions via les réceptifs et les prestataires touristiques et sont toujours attentifs à vos envies de découvertes personnelles : à ce titre, ils sauront précieusement vous conseiller.



Ils sont en mesure d’organiser des événements de belle ampleur, séminaires et conférences.







Langues parlées : Français – Anglais – Portugais - Espagnol



Votre contact :

François DU BOULAY

Président

clubdeshoteliersdeguyane@gmail.com

Mobile : +594 694 28 30 30



Français – Anglais – Portugais - EspagnolFrançois DU BOULAYPrésidentMobile : +594 694 28 30 30

Lu 190 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > ADN Amazonia Comité du Tourisme de la Guyane