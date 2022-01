Le Ditex 2022 s'apprête à recevoir les Réceptifs du monde entier dans son "Village"

ITB Berlin a annulé son grand rendez-vous annuel, mais le DITEX arrivera cette année à point nommé pour relayer l’offre des DMC lors de la 16e édition du 28 au 31 mars 2022 au Palais du Pharo à Marseille.



Un événement grâce auquel vous pourrez, où que vous soyez, entrer en contact avec toutes les agences de voyages de France et de Navarre.



En effet, la grande nouveauté du Ditex c’est qu’il se déroulera pour la première fois en “Physique” et en “Digital”. Vous misez et gagnez sur tous les tableaux grâce à l’hybridation de l’événement.



Ainsi, quelle que soit la situation sanitaire fin mars, vous êtes certain de toucher et d’entrer en relation avec vos clients et partenaires.



Implanté au coeur du Salon, pour la 4e année consécutive, le Village des Réceptifs répond à l’intérêt grandissant des agences de voyages pour un contact sans filtre avec les agences réceptives françaises ou étrangères pour élaborer des séjours sur-mesure.



C’est bon pour les marges mais c’est bénéfique aussi pour l’efficacité, grâce à la pertinence des conseils, l’expertise et l’accueil personnalisé, sur place.



Si vous n'avez jamais participé au Ditex, sachez qu'il s'agit d'un salon B2B détenu par le Groupe TourMaG et réservé aux professionnels dont la vocation première était de toucher principalement les agences de voyages du Sud de la France.