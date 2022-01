Le Grand Live du Voyage d’Affaires fait son retour

Cette année, le Grand Live du Voyage d’Affaires se focalisera principalement sur deux questions, celles de l’évolution de l’hôtellerie des affaires et du ferroviaire.



Parmi les temps forts : la présentation des chiffres clés du baromètre de l’hôtellerie d'affaires, réalisé avec Epsa et Extendam et la présence exceptionnelle de Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF.



Il s’agira de déterminer et de mieux comprendre à quoi va ressembler l’avenir de la mobilité professionnelle, en s’appuyant sur des chiffres clés et sur les échanges de spécialistes du voyage d’affaires.



D’autres sujets seront également traités, comme l’incertitude qui plane autour des agences de voyage, la montée en flèche du télétravail ou l’inquiétude du milieu aérien.



Les acteurs des TMC viendront également exprimer leurs ressentis, leurs attentes et aussi leurs perspectives lors de cette journée.