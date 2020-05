Le Groupe Odalys lance la saison d'été pour le jeudi de l'Ascension

Le Groupe Odalys annonce l’ouverture d’une trentaine de résidences, appart’hôtels et campings en France à partir du mercredi 20 mai 2020, pour des court-séjours lors du week-end du pont de l’Ascension, à l’attention de ses clients se trouvant dans un rayon de 100 km autour de ses sites ou au sein de leur département.



Selon Laurent Dusollier, Directeur Général du Groupe Odalys, « nous connaissons la forte demande des Français de pouvoir changer d’air, respirer, profiter autrement de leurs proches qu’en cette période de confinement.



Cette nouvelle offre répond à leurs besoins d’évasion en toute sécurité, en respectant scrupuleusement pour chaque région les conditions de circulation annoncées par le gouvernement et les mesures sanitaires strictes pour leur accueil au sein de nos résidences et campings.



Préparés dans le respect des règles sanitaires, tous nos appartements et mobil-homes proposés à la location sont spacieux, équipés d'une cuisine individuelle et d'un espace pour prendre ses repas permettant de séjourner « comme chez soi », en toute indépendance, et donc en toute sécurité. »