Le Lot lance sa campagne nationale

Afin d'impliquer tous les acteurs du tourisme et les Lotois, plusieurs opérations seront menées, en particulier un kit de promotion, des filtres sur les réseaux sociaux, et un concours pour permettre à tous les Lotois de valoriser leurs propres spots.



Les meilleures adresses seront promues au même titre que les plus célèbres sur un dispositif innovant.



Montant de l'investissement 500 K€ répartis entre les collectivités : Le Département du Lot consacre 380K€ et les intercommunalités abondent à hauteur de 120K€.



Le tourisme représente 9% du PIB du Lot, avec 2,5 millions de visiteurs par an, 328 millions d'euros de consommation touristique et près de 3300 emplois. Cette année, les collectivités ont estimé les pertes entre 170 et 220 millions d'euros.