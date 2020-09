Le MEETT, nouveau parc expo de Toulouse ouvre ses portes

Le MEETT, Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse a ouvert ses portes depuis le 3 septembre 2020.



Géré par la filiale de GL events, Toulouse Événements, également gestionnaire des sites du Centre de Congrès Pierre Baudis et des Espaces Vanel, le MEETT a obtenu tous les avis favorables des institutions compétentes pour autoriser son ouverture.



La nouvelle structure qui s’étend sur 95 000 m2 propose des espaces modulables.



Depuis le 3 septembre, le site accueille différents salons : le Salon du Camping-car du 3 au 6 septembre 2020 et le Salon Vivre Nature du 4 au 6 septembre 2020, le Salon Auto Moto Classic, du 11 au 13 septembre 2020 et la Foire d’Automne de Toulouse du 26 septembre au 5 octobre 2020.