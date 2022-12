Le Musée du savon de Marseille, fervent défenseur d'un savoir-faire traditionnel

Mais alors, qu'est-ce qu'un « véritable » savon de Marseille ? « Il doit répondre trois critères , commente Annabelle Giraud.



Tout d'abord, il doit être fabriqué à Marseille et dans sa région et non pas en Chine ou en Turquie.



Ensuite, le savon de Marseille doit être composé d’huiles végétales uniquement, alors que la plupart des savons que l'on trouve dans le commerce sont faits à partir de graisse animale. Il est sans parfum, sans colorant, sans conservateur, sans additif chimique ou huiles essentielles.



Un vrai savon de Marseille ne contient que de l'huile végétale, de l'eau, de la soude et du sel. Il est vert s'il est fabriqué à partir d'huile d'olive, ou beige s'il s'agit d'huile de palme.



Enfin, il doit être cuit dans un grand chaudron à ciel ouvert pendant sept à dix jours environ, selon les cinq étapes du procédé marseillais ».