Le Qatar assouplit ses conditions de voyage

Avant de voyager, les non-résidents du Qatar doivent s’enregistrer via la plateforme de préenregistrement sur le site internet de www.ehteraz.gov.qa et télécharger les documents nécessaires tels que le résultat du test PCR, le certificat de vaccination et d’autres documents requis, 24 à 72 heures avant leur arrivée.Pour plus d’informations sur les nouvelles procédures et les futures mises à jour, veuillez vous rendre sur le site internet du Ministère de la Santé Publique et pour plus d’informations sur les dernières conditions de voyage pour visiter le Qatar, consultez le site de l'office de tourisme. Il est également conseiller de consulter la rubrique Conseils aux voyageurs du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.