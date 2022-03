Le Salon Mondial du Tourisme s'ouvre ce jeudi à Paris

Conférence de presse : Projet de développement de la destination Guinée

Vendredi 18 mars 2022 - 10h00 - 11h00 - salle Europe



Monsieur Alpha SOUMAH, Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de Guinée répondra aux questions des journalistes au sujet de la destination Guinée et présentera les nombreux projets de développement contenus dans le plan d'action opérationnel 2022 déjà mis en œuvre.



Conférence : Emploi, stage ou alternance, les conseils et astuces pour se faire recruter

Vendredi 18 mars 2022 - 11h00 - 12h00 - salle Europe



Rechercher un emploi, un stage ou une alternance dans le tourisme nécessite un minimum d’organisation et de méthode. Comment s’y prendre et par où commencer ? Bien rédiger son CV, structurer sa lettre de motivation... Cette conférence vous apportera les clés, étape par étape, pour structurer, planifier vos recherches d’emploi et vous faire repérer en premier par les recruteurs qui proposent des offres d’emploi dans le tourisme.



Présentée par Bertrand GUISLAIN, Président de On commence un lundi, le site d’offres d’emploi de tous les secteurs du tourisme



Concours : Don't Look Away (Ne détournez pas le regard)

Vendredi 18 mars 2022, à 12h, sur la Grande Scène

Le concours Dont’ Look Away est organisé par ACPE - Agir contre la prostitution des enfants, l’ECPAT France et la FFTST - Fédération Française des Scientifiques et Techniciens du tourisme. Il mobilise chaque année les étudiants en tourisme et hôtellerie de France (BTS, Licence…) contre l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme.



Finale de la 2ème édition du Concours New Explorer Challenge

Vendredi 18 mars 2022 - 12h00 - 13h30 - salle Europe

Remise des prix, le vendredi 18 mars 2022, de 16h à 16h30, sur la Grande Scène



Le NEC (New Explorer Challenge) est le nouveau concours national annuel de réflexion et de production sur le tourisme durable, destiné à la communauté étudiante. La mission de cet événement est de préparer la nouvelle génération de professionnels du tourisme à concevoir et proposer des offres/concepts de voyage plus responsables - entourée d'experts reconnus du Tourisme - pour favoriser les alternatives au tourisme standardisé, sans valeur ajoutée pour les destinations. Les gagnants de cette finale pourront concrétiser leur projet de tourisme durable jusqu’à sa commercialisation.



Présentée par Fred LIZEE, le créateur du New Explorer Challenge (NEC )



Conférence : Les opportunités métiers dans le tourisme post-covid

Vendredi 18 mars 2022 - 14h00 - 15h00 - salle Europe



Dans un contexte où le tourisme a été fortement impacté par la crise sanitaire, beaucoup se demandent quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes diplômés. Au travers d'exemples concrets, découvrez les secteurs et acteurs qui recrutent, les métiers proposés et pourquoi le tourisme a encore un bel avenir devant lui.

Organisée par l’ESCAET



Conférence : L'association French Hospitality and Tourism Schools présentera ses objectifs sur l’attractivité des métiers du tourisme et l'innovation pédagogique

Vendredi 18 mars 2022 - 15h00 - 16h00 - salle Europe



L'association « French Hospitality and Tourism Schools » regroupe les écoles supérieures d'hôtellerierestauration et du tourisme,reconnues par l'Etat, et délivrant des diplômesreconnus par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Convaincues que le secteur est en train de vivre un tournant majeur, ces écoles se sont regroupées afin de défendre et porter collectivement certains sujets tels que l'attractivité de la filière et des formations. Elles accompagnent également le secteur en s'appuyant sur la recherche, la prospective et l’innovation pédagogique pour projeter les modèles, les métiers et les compétences de demain. Les directeurs des écoles prendront le temps de présenter les valeurs et les missions de l'association ainsi que les actions collectives qui seront mises en place dès cette année.

Organisée par l’association French Hospitality and Tourism