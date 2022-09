Appli mobile TourMaG



Le Tour du Monde en 180 jours et les Grands Voyages 2025

Oceania Cruises, compagnie pionnière en matière de croisières axées sur la gastronomie et les destinations, a dévoilé sa collection la plus complète, la plus étendue et la plus immersive: le Tour du Monde et les Grands Voyages 2025. La compagnie a réitéré son célèbre tour du monde en 180 jours pour 2025, mais en adoptant un itinéraire unique d'est en ouest. Pour répondre à la demande croissante de voyages plus longs, plus lents et plus immersifs, Oceania Cruises a également introduit une série de sept Grands Voyages d'une durée de 50 à 111 jours.

Lundi 19 Septembre 2022

"Cette nouvelle collection d'itinéraires autour du monde propose à la fois des ports d'escale emblématiques et hors des sentiers battus, ainsi qu'une multitude de possibilités pour nos passagers d'explorer les régions les plus éloignées du globe, faisant du voyage une expérience tout aussi enrichissante que les destinations", a déclaré Howard Sherman, président et CEO d'Oceania Cruises.



Chacun de ces Grands Voyages met à profit l'un des plus grands luxes de la vie : le temps. Les voyages proposés vont d'une expedition spectaculaire de 111 jours de splendeurs à travers le Pacifique Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et la Méditerranée à un voyage extraordinaire, le premier du genre, combinant l'exploration fascinante de trois continents à bord de deux petits navires luxueux et un incroyable programme terrestre de plusieurs jours entre les deux. Les itinéraires ont été conçus avant tout pour l'explorateur passionné, le voyageur qui a soif d'aventure et qui aime profiter des plaisirs de la vie.



La star des croisières mondiales - Le Tour du Monde en 180 jours 180 jours, cinq continents, 32 pays, 89 ports - 5 janvier 2025 - 3 juillet 2025



Le Tour du Monde en 180 jours de 2025, qui constitue un exceptionnel voyage d'est en ouest, est riche d'horizons exotiques et d'expériences fascinantes. Au départ de Miami, l'Insignia, 656 passagers, se dirigera vers le sud à la découverte du Brésil et de l'Amazonie sauvage, avant de traverser le vaste océan Atlantique à la rencontre des villages et des paysages majestueux d'Afrique. En route vers l'Afrique du Sud, ce périple inclut une escale sur l'île habitée la plus éloignée de la planète : l'île volcanique de Tristan da Cunha. Insignia poursuivra ensuite sa route vers l'est, vers les grandes villes et les merveilles inconnues de l'Asie, avec en chemin l'exploration de certaines des îles les plus prestigieuses de l'océan Indien. Les Comores françaises, les Maldives et les Seychelles font ensuite place à des lieux captivants au Myanmar, en Thaïlande, au Vietnam, au Japon, en Indonésie et au-delà.

Alors qu'Insignia mettra le cap au sud le long de la côte moins explorée de l'Australie occidentale, vous aurez l'occasion de découvrir certains des trésors les plus insoupçonnés de ce continent. Au cours de notre navigation dans le Pacifique Sud, nous ferons une escale peu commune à Champagne Bay au Vanuatu, ainsi que dans certaines des îles les plus étonnantes de la Polynésie française, avant de nous diriger vers le nord pour visiter les luxuriantes îles hawaïennes et terminer ce Tour du Monde.



Le Tour du Monde en 180 jours prend une dimension encore plus exceptionnelle grâce à notre forfait Prestige exclusif, qui comprend un ensemble de prestations très avantageuses telles que des pourboires prépayés offerts, des services de blanchisserie gratuits et des événements immersifs en bord de mer.



Les temps forts du Tour du Monde Evènements exclusifs en bord de mer :

• Montevideo – Estancia Asado & immersion culturelle

• Namibie – Dîner dans les dunes du désert à la faveur des étoiles

• Singapour – Une nuit magique dans le Jardin des Merveilles

• Bali – Une somptueuse soirée de culture indonésienne

• Adelaïde – La quintessence du vin de la Vallée de la Barossa



Unique en son genre – Immensités lointaines : L’Odyssée ultime



74 jours, deux navires, cinq pays, trois continents - 22 décembre 2024 - 6 mars 2025 Cette odyssée inédite, qui transcende l’imagination, permet d’explorer trois continents à bord de deux petits navires luxueux réunis par un extraordinaire programme terrestre immersif en milieu de croisière. Après une circumnavigation de 50 jours en Australie, en Indonésie et en Nouvelle-Zélande au départ de Sydney, les passagers seront transportés par avion en classe affaires vers l'Amérique du Sud pour explorer la Patagonie, l'Antarctique et les fjords chiliens. Ces deux croisières extraordinaires seront reliées par deux circuits terrestres passionnants entre lesquels les passagers pourront choisir : six jours dans les extraordinaires Blue Mountains d'Australie ou six jours dans la région des lacs andins du Chili et de l'Argentine. Ce voyage éclectique, véritable Odyssée ultime, conduira les passagers des grandes villes australiennes à Ushuaia, la ville du bout du monde, en passant par la Patagonie et l'Antarctique, dont la beauté est à couper le souffle.



Temps forts de l'Odyssée Ultime ● Découverte de 3 continents et de 5 pays exceptionnels.

● 5 nuits à quai permettant de combiner de multiples destinations australiennes, et d'en découvrir la richesse culturelle et la liberté d'esprit puis d'explorer des avant-postes patagoniens, et enfin de passer une nuit au paradis, à Bali.

● Une épopée merveilleuse au sud de l'équateur qui dévoile une aventure sans limite avec un itinéraire allant de la mer de Tasmanie aux fjords chiliens.

● Une circumnavigation très convoitée de l'Australie et ses multiples facettes, avec un mois environ de croisière pour visiter 18 destinations, ainsi qu'une semaine d'exploration en Nouvelle-Zélande.

● Une virée de plusieurs semaines à la découverte des panoramas légendaires de la Patagonie et des paysages marins surréalistes de l'Antarctique.

● Possibilité d'effectuer un circuit terrestre de 6 jours dans les Blue Mountains d'Australie ou dans le nord de la Patagonie.

Cette collection captivante propose d'autres Grands Voyages, les clients peuvent ainsi choisir parmi une multitude de destinations et de navires pour préparer leur prochain voyage de rêve.



