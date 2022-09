Le Welcome City Lab dévoilera son 7e Cahier-Tendances à l'IFTM

Ce même jour, de 16h30 à 17h15 (salle AGORA) sera dévoilée la 7ème édition du Cahier-Tendances du Welcome City Lab.



" Faire confiance aux entrepreneurs pour inventer le tourisme de demain, en leur apportant toutes les clés de compréhension des tendances et marchés, tous les outils d’accompagnement susceptibles de faciliter leurs projets et, in fine, créer des emplois.



C’est l’ambition de ce nouveau cahier-tendances : dégager des lignes de force et confronter ces signaux faibles identifiés par le Welcome City Lab, à partir de l’écosystème de l’innovation touristique, avec les évolutions des marchés internationaux décryptées par Atout France ", indique le WCL dans un communiqué.



Cette année, 3 grandes tendances sont mises en avant, alimentées par une quinzaine de contributeurs différents : professionnels du tourisme, start-ups, directeurs innovation, experts internationaux, apportant des regards croisés sur chaque tendance.



De même, ce cahier-tendances proposera un bilan des 6 éditions précédentes : comment les tendances évoluent, s’affinent, se multiplient ou disparaissent, et quelles sont les solutions que l’on y apporte en termes technologiques, sociologiques et économiques.