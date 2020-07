Le business travel plongé dans le brouillard par le Covid-19

Le trafic est là aussi tiré par le domestique, Air France n'ayant pas transféré ses opérations sur Orly.



Reste qu'avec l'ouverture des frontières en Europe, le gestionnaire des aéroports parisiens s'attendait à une reprise plus rapide des vols continentaux : "nous sommes déçus du trafic Schengen qui est à 10% de ses niveaux habituels ."



Ce qui rend les projections pour l'avenir complexes. " Nous ne voyons jamais plus au-delà que la semaine. Nous voyons un certain nombre de compagnies qui annulent les vols au dernier moment. Nous avons entre 40% et 50% d'annulations.



Sur la partie domestique, nous devrions avoir sur CDG 85% de ce que l'on faisait l'an dernier et sur Schengen et l'Union Européenne nous espérons atteindre 40% à 50% du trafic de 2019, quant à l'international c'est la boule de cristal."



Sans visibilité, aéroports, compagnies aériennes, hôteliers... et autres acteurs de la chaîne ont dû mettre en oeuvre des protocoles sanitaires.



Depuis la crise, Bouygues Construction a intégré le risque Covid-19 dans les protocoles sécurité-sûreté. Si sur le domestique, les collaborateurs peuvent se déplacer sans autorisation de la direction de la sûreté, ce n'est toutefois pas le cas sur le continental et l'inter-continental.



" Notre système comporte 4 niveaux de notation, et par exemple le Royaume-Uni et le Portugal sont chez nous non autorisés, tout comme l'Australie ou Singapour ", précise Sammy Gammar, qui se veut rassurant sur l'impact des mesures sanitaires.