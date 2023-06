Appli mobile TourMaG



Le grand lancement de Renaissance Cette semaine est marquée par le baptême et le premier départ du très attendu Renaissance

CFC Croisières s’apprête à baptiser son premier navire Renaissance, qui partira du Havre le 29 juin 2023 pour sa croisière inaugurale à la découverte de l’Ecosse, de ses Highlands, de sa capitale Edimbourg et des îles de Lewis et Shetland. La cérémonie d’inauguration aura lieu la veille dans la Cité Océane, en présence d’Anne Parillaud, marraine du navire. Il reste encore quelques jours pour profiter des offres spéciales allant jusqu’à 1 passager offert pour 1 passager payant, mises en place par la compagnie à l’occasion de son grand lancement.

Rédigé par CFC – Compagnie Française de Croisières le Lundi 26 Juin 2023





Après plusieurs mois passés dans les chantiers navals de Brest pour une profonde rénovation, Renaissance est prêt à accueillir ses premiers passagers pour l’événement à quai des Follie’s Bleu-Blanc-Rouge, un dîner de gala suivi d’une nuit festive à bord, le 27 juin et pour sa croisière inaugurale en Ecosse du 29 juin au 9 juillet 2023, au départ du Havre.



Avant de prendre le large, le premier navire de la jeune compagnie CFC Croisières sera baptisé le 28 juin.



Baptême du navire en présence de sa marraine Anne Parillaud La cérémonie de baptême de Renaissance aura lieu au Havre le 28 juin. L’actrice Anne Parillaud a fait honneur à la jeune compagnie CFC Croisières en acceptant de devenir la marraine de sa première unité. Elle est notamment connue pour son rôle culte dans le film Nikita de Luc Besson, qui lui vaudra le César de la Meilleure Actrice, ainsi que le David Di Donatello de la Meilleure Actrice (César italien) et reconnue bien au-delà des mers et des océans pour son talent, sa créativité et sa présence captivante à l’écran et comme icône de l’élégance et de l’Art de vivre à la française.



Renaissance, un navire d’exception Durant de longs mois passés dans les chantiers navals de Brest, Renaissance a bénéficié d’une profonde rénovation, offrant ainsi une nouvelle vie au prestigieux paquebot, originellement construit en 1993 en Italie, avec des proportions majestueuses, et offrant une élégance intemporelle. Renaissance est l’un des navires de croisières les plus spacieux au monde dans sa catégorie. Conçu pour offrir plus d’espace aux passagers qu’il accueille, il est aussi un chef d’œuvre de l’art de la construction navale, au style classique qui vous fera sentir comme chez vous. Les espaces publics sont élégamment décorés et comptent pas moins de 10 bars et salons dans lesquels vous profiterez pleinement de votre voyage avec Compagnie Française de Croisières. Pas moins de 5 formules de restaurations existent à bord, du Grand Restaurant Vatel, salle à manger principale ouverte pour le petit-déjeuner, le déjeuner et proposant deux services pour le dîner, au restaurant Belle-Île, buffet ouvert pour tous les services dans une ambiance décontractée. Les restaurants Louchébem, pour les amoureux de la viande et Saïgon, pour une découverte culinaire aux saveurs asiatiques sont accessibles sur réservation et avec un supplément. La Table du Chef accueille 12 hôtes pour une expérience culinaire à nulle autre pareille autour d’un menu à 7 sept plats inspirés de la gastronomie que l’on trouvait sur les anciens paquebots transatlantiques, spécialement créés par un Chef français (sur réservation et avec supplément).



Croisière inaugurale dans les Highlands écossais La première escale du voyage aura lieu à Newhaven, porte d’entrée vers Edimbourg, dominée par son château médiéval connu pour abriter les joyaux de la Couronne écossaise. Vous aurez aussi l’occasion de déguster le whisky de l’une des nombreuses distilleries de la capitale écossaise. Renaissance mettra le cap sur la ville de granit Aberdeen et les châteaux de la région, tels que l’imposant Fyvie, dont les fantômes et le folklore font partie intégrante de la riche histoire de cette forteresse âgée de plus de 800 ans. Vous vous rendrez ensuite à Stornoway, dans les îles de Lewis, où vous serez conquis par les étendues verdoyantes et les lochs, puis à Invergordon, à proximité du mythique Loch Ness, habité selon la légende par le monstre Nessie, et les plus beaux paysages des Highlands écossais. L’escale à Scrabster vous permettra de vous imprégner du charme des villages septentrionaux d’Ecosse et de la côte, ponctuée de falaises et de plages.



Renaissance fera route vers le nord, en direction des îles Shetland sur lesquelles vous croiserez aussi le chemin des célèbres poneys du même nom, l’un des plus petits équidés au monde.



Avant de regagner les quais de la Cité Océane, Renaissance fera escale à Zeebrugge, afin de vous immerger au cœur de Bruges, riche de son architecture et surplombée par son célèbre beffroi médiéval, avant de vous rendre à Gand, animée par une vie culturelle importante.



Derniers jours pour profiter des offres spéciales ! À l’occasion du lancement de son premier navire, CFC Croisières a mis en place des offres exceptionnelles valables sur ses croisières au départ du Havre. Sur les 4 premières croisières, en Ecosse, en Norvège, et en Islande, 1 passager est offert pour 1 passager payant sur une sélection de catégories de cabines, depuis les extérieures jusqu’aux vastes suites (hors Grande Suite Renaissance ). Une tarification avantageuse en cabine garantie (catégories intérieure et extérieure) est également ouverte. La compagnie complète son offre avec des réductions sur les forfaits boissons, allant jusqu’à 20% pour les passagers voyageant en suite, 15% en cabine balcon et 10% en cabine extérieure. La croisière Les Joyaux de la Couronne bénéficie elle aussi de cabines garanties, en plus de l’offre -50% sur le deuxième passager.



Pour contacter CFC Croisières : Informations et réservations :

www.cfc-croisieres.fr



0 801 34 22 22 (service et appel gratuits)

