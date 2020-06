Le groupe Lufthansa étoffe son programme de vols

Les compagnies aériennes de Lufthansa Group vont sensiblement étendre leurs programmes de vols dans les semaines et les mois à venir annoncé le groupe.



Cela concerne aussi bien les vols courts que les long-courriers. "L'objectif est de proposer à nouveau le plus grand nombre de destinations possible." indique un communiqué de presse



Ainsi, en septembre, 90 % de toutes les destinations court et moyen-courriers initialement prévues et 70 % des destinations long-courriers seront à nouveau desservies.



Fort de cette reprise, le groupe poursuit le développement de ses connexions en France, reliant de nouveau les provinces françaises aux hubs européens.



En complément des destinations Lyon et Nice qui bénéficieront d'une augmentation de liaisons, la liaison Marseille – Francfort proposera 7 vols hebdomadaires. Paris - Francfort sera pour sa part desservie 3 fois par jours.



À noter qu'à partir du 1er juillet, la liaison Orly-Munich proposera 2 vols quotidiens, reliant de nouveau la France à la capitale Bavaroise.



La compagnie Lufthansa assurera plus de 100 vols par semaine vers des destinations en Amérique du Nord via ses hubs de Francfort et de Munich à l'automne.



Environ 90 vols par semaine sont prévus vers l'Asie, plus de 20 vers le Moyen-Orient et plus de 25 vers l'Afrique. En Afrique, par exemple, il y aura à nouveau des vols vers Windhoek et Nairobi, au Moyen-Orient vers Beyrouth et Riyad, en Amérique du Nord vers Houston, Boston et Vancouver, en Asie vers Hong Kong et Singapour.



Sur les lignes court et moyen-courriers, Lufthansa proposera un total de 1 800 liaisons hebdomadaires à partir de septembre. 102 destinations au départ de Francfort et 88 au départ de Munich, dont Malaga, Alicante, Valence, Naples, Rhodes, Palerme, Faro, Madère, Olbia, Dubrovnik, Reykjavik et de nombreuses autres destinations estivales au départ de Francfort.



"Un grand nombre des nouvelles destinations sont aujourd’hui en cours d'implémentation dans les systèmes de réservation et peuvent donc être réservées. Toutes les destinations sont mises à jour quotidiennement sur le site lufthansa.com et sur les sites web des compagnies du groupe " précise encore le groupe.