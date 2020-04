Le patrimoine culinaire de l'île Maurice

Le visage multiculturel de l’île Maurice se retrouve dans sa gastronomie notamment dans son habilité à marier les épices, les couleurs et les parfums pour offrir des recettes appétissantes et variées. La cuisine mauricienne, c’est le point de rencontre entre trois continents, un savant mélange d’influences anglaise, française, africaine, chinoise et indienne offrant une explosion de saveurs uniques et surprenantes.

Rédigé par Office de tourisme de l’île Maurice le Lundi 20 Avril 2020

Située en plein cœur de l’Océan Indien, entre ciel et mer, l’île Maurice est connue pour ses plages paradisiaques et sa nature luxuriante.



Cadre idyllique, offre hôtelière reconnue dans le monde entier, hospitalité légendaire des mauriciens et climat béni, tous les éléments sont réunis pour offrir aux voyageurs des vacances parfaites.



La perle de l’Océan Indien mise aussi sur sa gastronomie et plonge les touristes français dans un tourbillon d’odeurs et de saveurs métissées.

Que mange-t-on à l’île Maurice ? Il suffit de se balader dans les rues pour comprendre que les Mauriciens adorent manger sur le pouce. Vous trouverez de nombreuses gargotes que l’on appelle des « tabagies » qui réservent aux curieux de bonnes surprises gustatives.

Au marché ou au bord des routes, les cuisinières piochent dans de grands chaudrons des dholl puri, des gâteaux piments et des biryanis , servi avec tamarin et piment. En plus des mines frits (nouilles sautées au poulet et aux œufs), ces food trucks servent aussi le bol renversé.

Chaque communauté a ses habitudes : rougail-saucisses pour les créoles, curry avec riz et dhal de lentilles pour les Indo-Mauriciens, hakiens (sorte de nems croustillants) pour les Sino-Mauriciens.

Chaque communauté a su apporter ses recettes et sait apprécier les spécialités de l’autre.



Pour poursuivre ce voyage culinaire, rendez-vous sur les marchés locaux où vous apprécierez la diversité des produits locaux. Colorés et conviviaux, les marchés de l’île sont nombreux et sont avant tout un lieu d’échange. Les marchés de Port Louis, Grand Gaube ou encore Vacoas est le paradis des gourmands, côté fruits on y trouve : mangues papayes, longanes, litchis, grenades et bananes de toutes sortes.

Côté légumes vous trouverez : chouchou, pommes d’amour (tomates), brèdes et manioc.



Le riz, aliment de base d’un repas mauricien, est servi avec du poisson ou de la viande en sauce, accompagné de giraumon (potiron) en purée ou de légumineuses. Chaque repas est servi avec des petits bols qui contiennent des assaisonnements : piment, achards et chutney.

La viande, souvent du poulet, est mijotée avec des feuilles de caripoulé et le mélange d’épices appelé masala, en rougail de tomates ou en fricassée.

Ce qui est également très apprécié des français c’est la variété de poissons qui est infinie : sacréchien, mérou, marlin, thon, espadon, capitaine mais pour les mauriciens rien ne vaut le poulpe dit zourite.



De la street food à la haute gastronomie L’univers culinaire de l’île Maurice propose une grande diversité de plats pour tous les goûts et pour tous les budgets.

De nombreux établissements hôteliers, notamment haut de gamme offrent un large choix de restaurants tenus par des chefs étoilés venus du monde entier.

Certains proposent des classiques de l’île revisités, d’autres profitent de ce mix de traditions culinaires pour ouvrir plusieurs restaurants à thème. Beaucoup de restaurants organisent même des spectacles pendant les dîners dont essentiellement des spectacles de danse locale, le Séga, de la musique classique jouée au piano ou encore des soirées avec des DJ célèbres.



Gourmands, curieux, épicuriens ou débutants, tous pourront assister aux cours de cuisine dispensés par les plus grands chefs de l’île Maurice. Cette expérience permet à ceux qui le souhaitent de ramener un peu de saveurs de l’île Maurice dans leur cuisine.

A propos de l’office de tourisme de l’île Maurice L’île Maurice se trouve dans l'océan Indien, à environ 800 kilomètres à l'est de Madagascar.

L'île volcanique est célèbre pour la chaleur de sa population multiculturelle, ses plages de sable blanc et ses hôtels luxueux.

Grâce au climat austral, même pendant les saisons les plus fraîches, de mai à septembre notamment, les températures descendent rarement en dessous de 22°C le long des côtes, ce qui fait de Maurice une destination de vacances toute l'année.



L'île est idéale pour les amateurs de sports nautiques, les golfeurs, les randonneurs, les amateurs de culture, les curistes, les lunes de miel et pour les familles. La capitale de l’île Maurice est Port Louis.

Il y a 1,3 millions d’habitants à Maurice incluant l’île Rodrigues. Trois religions se côtoient dans l’harmonie : l’Hindouisme, l’Islam et le Christianisme. L’anglais est la langue administrative de l’île mais le français et le créole sont utilisés au quotidien.

