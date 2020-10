Le tourisme durable est-il encore notre priorité ?

Plusieurs acteurs du tour operating français se sont exprimés et pour la plupart ont prêché pour une inéluctable remise en cause du modèle actuel de production et de commercialisation du voyage pour l’après Covid.



Cette nouvelle perspective sera, certes, facile à réaliser pour certaines entreprises récentes, mais, pour des entreprises ayant déjà plusieurs décennies d’existence et un fonctionnement traditionnel, la mutation sera plus problématique.



De plus, il ne suffit pas de décider d’un changement de modèle, il faut aussi que les clients adhèrent à une nouvelle offre, sinon ces visions personnelles ne sont et ne resteront que de vains et stériles débats.



Le tourisme durable, depuis une vingtaine d’année, a été considéré comme une alternative incontournable au tourisme dit de « masse » et apparait pour beaucoup, après cette crise, comme une opportunité pour imposer ses valeurs.



Depuis quelques années et avant l’arrivée du COVID, de plus en plus d’opérateurs touristiques se convertissaient, soit par conviction, soit par opportunisme, à un tourisme plus respectueux des populations et de leurs environnements.



Cependant, cette nouvelle approche n’a pas été accompagnée d’actes forts et compréhensibles par les clients, ni de communication à la hauteur des enjeux replaçant le voyage responsable sur un modèle totalement différent.



Cette prise de conscience s’est satisfaite d’un « entre soi » entre opérateurs ayant les moyens de réaliser chacun de leur côté quelques opérations restées visibles uniquement dans le microcosme B2B.



Le débat s’est limité à des thèmes techniques comme la compensation, le bilan carbone, les relations avec les fournisseurs, thèmes qui n’ont pas convaincu la majorité des professionnels et encore moins le grand public.