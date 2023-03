Le tourisme, ennemi public numéro 1 ?

Ce sont des pierres passives de l’édifice, car à aucun moment ils ne sont consultés ou impliqués dans la mise en place d’une offre touristique.



Les populations sont comme les environnements, ils subissent les stratégies sans qu’à aucun moment on ne leur demande leur avis. Elles servent de décor parfois d’argument commercial à la seule différence, et cela n’aura échappé à personne, qu’elles sont vivantes et conscientes.



Ces qualités à la différence des forêts ou des mers, leur permettent de commencer à se rebeller. Le tourisme a dû et continue à faire face aux attaques écologiques mais il est aussi de plus en plus confronté à une résistance des populations face à ce qu’elles considèrent comme des invasions nuisibles perturbant leur vie quotidienne.



Cette résistance s’exprime aussi bien à Marseille, à Barcelone, à Venise mais aussi sur les Iles de Bréhat, Noirmoutier, à Saint Malo et autres villes, et bourgades dans lesquelles des associations d’habitants s’organisent et souhaitent soit une interdiction, soit une limitation, soit au moins une gestion des flux touristiques sur leur territoire.



Ce facteur d’acceptabilité des populations face à une exploitation touristique de leur lieu de vie n’a jamais vraiment été mesuré jusqu’à présent par les opérateurs, bien au contraire, ce sont les bienfaits économiques du tourisme pour les habitants qui ont été le plus souvent vantés. Cependant, nul n’est dupe que les plus grosses parts des bénéfices générées par le tourisme, quelle que soit la région, bénéficient à une infime partie d’une population.



Après avoir au moins partiellement solutionné les défis écologiques par des solutions d’innovation technologique notamment dans le domaine des mobilités, le tourisme devra avoir une autre lecture de la composante humaine que représente les habitants et trouver des formules pertinentes, autres que folkloriques, qui impliquent intelligemment les populations d’une manière participative, consultative afin que celles-ci soient persuadées du bien-fondé de cette activité dans leur quotidien et en deviennent même les promoteurs.



Sans cette prise en compte, le tourisme fera face à de plus en plus de résistance, empêchant l’accueil des visiteurs dans certaines régions et freinant drastiquement l’activité touristique.