Tourisme responsable : Chypre met en place une politique volontariste

Cette offre d’activités s’accompagne d’une offre d’hébergement différente toujours avec le concours de la population.



En effet dans cette enveloppe budgétaire, une part importante a été réservée à la transformation d’habitations en chambres d’hôtes et gites toujours situés dans des villages où il fait bon vivre toute l’année grâce à un climat idéal.



Il faudrait encore des dizaines de lignes pour exposer d’autres nombreuses actions déjà existantes ou à venir, toutes conçues sur le même principe, rapprocher les touristes des Chypriotes dans des territoires moins médiatisés en leur proposant des séjours et des activités authentiques et maitrisés.



Dans la liste des différents acteurs du tourisme, opérateurs, compagnies de transport, visiteurs, destinations, ces dernières sont les premières concernées par la transition touristique et c’est à elles de proposer une alternance de qualité sur leurs territoires consistant à un tourisme plus respectueux des habitants et de leurs environnements.



La destination Chypre a bien pris ses responsabilités en la matière, et a surtout pris une large avance sur les destinations concurrentes.



C’est ensuite aux autres acteurs professionnels et aux visiteurs de profiter de cet engagement rare car au plus haut niveau de l’état.



44% des Français déclarent être prêts à payer plus cher un séjour afin de voyager de manière plus durable

(Sous-entendu si l’offre est au rendez-vous).



Cette offre existe à Chypre, il appartient maintenant aux opérateurs et aux compagnies aériennes de saisir cette opportunité, comme le fait Salaün Holiday pour enfin passer des discours théoriques sur le tourisme durable à une offre professionnelle.