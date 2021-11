Guadeloupe : un éternel recommencement

Evidemment l’éloignement, la spécificité ethnique, la période de l’esclavage sont des facteurs que l’on ne retrouve pas ailleurs et qui conditionnent une relation différente entre ces îles et Paris.



Il est très difficile, quel que soit le gouvernement, d’appréhender la subtilité de ces différences et de mettre en place une politique cohérente respectant d’une part l’identité revendiquée et les problématiques spécifiques, et d’autre part les principes d’un état de droit s’appliquant à chaque citoyen, quelle que soit sa situation géographique.



Il existe une réelle méfiance des Antillais et des Guadeloupéens en particulier du pouvoir central et cette méfiance est partiellement justifiée.

La première de ces raisons est bien entendu la période de l’esclavage qui pour certains est un alibi mémoriel. C’est une réelle blessure qui malgré les siècles passés ne se referme pas et qu’exprime la quasi totalité des antillais quelle que soit sa situation sociale ou culturelle.

Ainsi toute décision de l’état qui ne va pas dans le sens de la population est interprétée comme une réminiscence de cette volonté de la France de faire plier encore une fois des hommes et des femmes comme à l’époque de l’esclavage.



Cette plaie permanente est revendiquée pour justifier les rebellions, celle contre l’imposition vaccinale fait partie de ce refus interprété comme une décision autoritaire sans aucune considération de la volonté et de la liberté des descendants des esclaves.



Une autre raison de cette méfiance se situe dans le scandale du Chlordécone, produit chimique contre les pesticides qui ont été diffusé de 1972 à 1993 pour sauver la monoculture de la banane. Ce produit avait été interdit dès 1972 aux USA ,mais l’état français, sous le lobbying des exploitants, n’a pas interdit sa diffusion.